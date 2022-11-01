россия перебросила в Беларусь два самолета-перехватчика с передовыми ракетами большой дальности, вероятно «Кинжал», – британская разведка

россия разместила на территории Беларуси два самолета-перехватчика МиГ-31К с передовыми ракетами большой дальности, вероятно «Кинжал».

Об этом идет речь в традиционной сводке британской разведки.

Полученные разведкой снимки показали, что 17 октября два самолета-перехватчика МиГ-31К Foxhound почти наверняка были припаркованы на белорусском аэродроме Мачулищи, а неподалеку был зафиксирован большой резервуар для топлива в защитной земляной берме.

«Вероятно, хранилище топлива связано с баллистической ракетой воздушного запуска AS-24 «Кинжал», крупногабаритным боеприпасом, для переноса которого приспособлен вариант МиГ-31К», - отмечают аналитики британской разведки.

россия применяет «Кинжалы» с 2018 года, но раньше она не разворачивалась в Беларуси. Время от времени рф использовала это оружие во время войны в Украине, но, по данным Министерства обороны Великобритании, запасы, вероятно, очень ограничены. россия продолжает использовать свои передовые боеприпасы большой дальности против целей ограниченного оперативного значения.

Ракеты «Кинжал» имеют радиус действия более 2000 км и их размещение в Беларуси дает россии небольшое дополнительное преимущество с точки зрения впечатления дополнительных целей в Украине.

«Вероятно, развертывание ракет было проведено для того, чтобы сигнализировать Западу и изобразить Беларусь как более тесного соучастника войны», - отмечают аналитики.

Напомним, в сентябре оккупанты нанесли удар по плотине в Кривом Роге в том числе ракетой «Кинжал».