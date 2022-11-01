СМИ: «Нафтогаз» Украины вместо Витренко возглавит Чернышев

НАК «Нафтогаз» Украины вместо Юрия Витренко возглавит министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на осведомленные с ситуацией источники.

Эта кадровая смена может произойти уже на ближайшей пленарной неделе Верховной Рады.

Народный депутат Ярослав Железняк («Голос») в Телеграмм сообщил, что, по его данным, возглавляемое Чернышевым министерство якобы могут объединить с министерством инфраструктуры. Управлять им в таком случае останется Алексей Кубраков.

Вопрос объединения министерств еще не решен. Собеседники LB.ua отметили, что против этого много голосов.

Юрий Витренко возглавил НАК «Нафтогаз Украины» в 2021 году на замену Андрею Коболеву, уволенному со скандалом. В апреле 2022 года правительство переизбрало Витренко руководить компанией еще на год, однако уже в сентябре глава «Нафтогаза» начал говорить о своей возможной отставке. Это было связано с противоречиями между НАК и правительством по еврооблигациям.

26 июля Кабмин не разрешил Нафтогазу рассчитаться по еврооблигациям, поэтому компания объявила дефолт. При этом в НАК отметили, что средств на счетах было достаточно, чтобы этого не допустить.

На следующий день компания заявила, что безотлагательно предложит новое соглашение по получению согласия держателей еврооблигаций на отсрочку выплат. Впоследствии же правительство утвердило новые условия реструктуризации долгов НАК перед кредиторами. В сентябре Витренко заявил, что готов уйти в отставку, если это поможет реструктуризировать долг компании.

Между тем, в Кабмине сообщили, что не исключают возможностей кадровых ротаций в «Нафтогазе» в случае, если вопрос с облигациями не будет решен.