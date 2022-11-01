«Вот такие вы нам предлагаете переговоры?»: Зеленский опубликовал видео с последствиями ночных обстрелов Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, в том числе с последствиями ночных обстрелов Николаева.
Соответствующий пост он разместил в Telegram.
Видео начинается кадрами, вероятно, из Полтавы, которую ночью окатавали вражеские БПЛА. Далее же на видео – последствия ночного обстрела Николаева, в результате которого погибла пожилая женщина.
«Что несет «русский мир» украинцам? Ракеты С-300 в жилые дома, общежития, университеты. Боль, страдание и разруха. Вот такие вы нам предлагаете переговоры? Террористы. Единственным возможным финалом вашей циничной тактики станет поражение и справедливое наказание за все преступления», – подписал видео Глава государства.