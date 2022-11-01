Московский суд оштрафовал на 2 миллиона рублей «Википедию» за отказ удалить статью о войне в Украине

Московский суд оштрафовал американский фонд Wikimedia, которому принадлежит «Википедия», на 2 миллиона рублей за отказ удалять «недостоверные сведения о спецоперации в Украине».

Об этом сообщают российские СМИ.

- Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей, — огласил решение судья суда Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

19 мая роскомнадзор внес Wikimedia Foundation, которой принадлежит онлайн-энциклопедия, в список иностранных лиц, осуществляющих деятельность на территории рф. По указу роскомнадзора, фондация должна была открыть в стране свое представительство и выполнить ряд других условий. За невыполнение правительство угрожало применить ограничительные меры, вплоть до частичного или полного блокирования ресурса в россии.

20 мая Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить два материала, размещенные в англоязычной версии ресурса. По заявлению учреждения статьи содержат недостоверную информацию о проведении так называемой специальной военной операции РФ в Украине.