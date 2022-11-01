Еще три судна с зерном покинули украинские порты в рамках зерновой инициативы

Совместный координационный центр, занимающийся зерновой инициативой под эгидой ООН, сообщил, что к полудню вторника, 1 ноября, еще три судна покинули украинские порты после того, как Россия приостановила свое участие в этой инициативе.

Об этом сообщило агентство Reuters.

В заявлении центра говорится, что движение судов было согласовано делегациями Украины, Турции и ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле, и российская делегация была проинформирована.

Отмечается также, что Амир Абдулла, координатор Черноморской зерновой инициативы ООН, продолжает переговоры со всеми тремя государствами-членами, стремясь возобновить полноправное участие в СКЦ.

В заявлении также говорится, что во вторник команды ООН и Турции продлили свои инспекции судов, стоящих на якоре в Стамбуле, после того, как в понедельник было получено разрешение на отлив 46 судов.

Как известно, Россия заявила, что будет блокировать «зерновую инициативу». В свою очередь, Украина и ООН уверены, что продолжат экспорт.