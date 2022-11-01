Спикер российского МИД Захарова распространила фейк про экс-премьер-министра Трасс и взрывы на «Северном потоке»

Представитель российского МИД Мария Захарова фактически легализовала ничем неподтвержденное заявление мошенника о том, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс после взрывов газопроводов «Северный поток» якобы отправила госсекретарю США Энтони Блинкену сообщение со словами «It’s done» («Сделано»).

На это обращение внимание The Insider.

Как известно, ранее британская газета Daily Mail писала о взломе личного мобильного телефона Трасс «агентами, подозреваемыми в работе на Кремль».

В своем посте Захарова потребовала от Лондона «официальный ответ», правда ли то, что Трасс писала такое сообщение Блинкену, и добавила, что этого «ожидают миллионы людей по всему миру». Обвинение тут же подхватили российские СМИ.

Спикер российского МИД оговорилась, что «ей все равно, кто и как получил эту информацию». И это не случайно. Ее первоисточник — неудачливый предприниматель Ким Дотком.

Он находится в розыске по запросу США из-за обвинений в нарушении авторских прав, отмывании денег, рэкете и мошенничестве с использованием электронных средств связи. В настоящее время он судится с правительством Новой Зеландии, где проживает, чтобы избежать экстрадиции в Штаты. Его также арестовывали в Германии и Таиланде за взлом, шпионаж и продажу краденых телефонных номеров.

Дотком известен своими беспочвенными заявлениями и теориями заговора: например, он утверждал, что за его судебным преследованием стоит бывший президент Барак Обама, вступивший в сговор со всем Голливудом.

Также Дотком известен тем, что продвигает пророссийскую повестку: например, в сентябре он написал твит о том, что войну в Украине «спровоцировали США» и что Штаты — главные, кто ответственен за эту войну. О том, что война в Украине — это «прокси-война» США, Дотком пишет с мая. А в марте он жаловался на «цензуру» в США из-за блокировки прокремлевского канала RT.

«Однако даже если оставить вопрос, откуда у мошенника из Новой Зеландии появился доступ к данным, якобы полученным российскими хакерами, бросается в глаза главная несостыковка: по данным Daily Mail, взлом телефона Трасс был обнаружен во время летней предвыборной кампании консерваторов, когда г-жа Трасс была министром иностранных дел. После этого мобильник «поместили в запертый сейф в охраняемом правительственном помещении», пишут британские журналисты. Между тем взрывы на «Северных потоках» произошли в ночь на 26 сентября. Непонятно, как Трасс после инцидента смогла достать телефон из охраняемого сейфа, чтобы отправить сообщение Блинкену», - пишет The Insider.

Напомним, ранее россияне распространяют фейк об испанских учебниках, в которых временно оккупированные Херсон, Запорожье, «ЛДНР» и Крымский полуостров якобы изобразили российскими.