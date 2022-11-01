Кабмин уволил Юрия Витренко из «Нафтогаза»

Во вторник, 1 ноября, кабинет министров Украины уволил Юрия Витренко с должности главы правления НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Кабинет Министров Украины своим решением от 01 ноября 2022 удовлетворил заявление председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко об увольнении», - сказано в сообщении.

«Нафтогаз» подчеркнул, что Витренко будет занимать должность главы национальной компании до 3 ноября включительно.

«Более подробная коммуникация по этому вопросу будет осуществлена в последний день работы Юрия Витренко в должности председателя правления Нафтогаза», - добавили в компании.

Напомним, что СМИ начали публиковать информацию о возможном увольнении Витренко, добавляя, что, вероятно, его место может занять министр регионального развития Алексей Чернышев.