Эрдоган провел переговоры с диктатором путинным по вопросу срыва «зернового соглашения», он также планирует поговорить с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры российским диктатором Владимиром путиным, после этого Эрдоган планирует связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским. На повестке дня - «зерновое соглашение», которое пытается сорвать российская сторона.

Об этом сообщила пресс-служба турецкого лидера.

Эрдоган заверил, что Турция продолжает принимать необходимые меры со всеми сторонами для решения проблем, связанных с выполнением «зернового соглашения».

После разговора с путиным, Эрдоган высказал мнение, что вопросы организации экспорта украинского продовольствия вскоре вновь наладят.

Известно, что ранее глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу рассказал, что в ближайшие дни у президента Турции состоится разговор с Владимиром Зеленским.

После беседы с путиным, Эрдоган также упомянул о переговорах между Украиной и рф. Он считает, что если стороны конструктивно разрешат «зерновой кризис», то Турция будет продолжать способствовать тому, чтобы были сделаны шаги к мирным переговорам.

Напомним, что после взрывов в Севастополе россия заявила, что прекращает свое участие в зерновом соглашении. Позже Офис Президента, МИД и ООН отреагировали на продовольственный шантаж россии, а Президент Зеленский добавил, что «россии не место в «двадцатке». США и ЕС также призвали россию отменить свое решение.

При этом, несмотря на выход россии соглашения, 31 октября из украинских портов вышли 12 суден. Однако россия продолжает твердить, что будет блокировать «зерновую инициативу», а Украина и ООН уверены, что продолжат экспорт.