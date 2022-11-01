Глава подкомитета экономики и развития агросектора нардеп Чорноморов рассказал о вопросах к Фонду госимущества Украины

Глава подкомитета по вопросам экономической и финансовой политики в агропромышленном комплексе народный депутат Украины Артем Чорноморов рассказал о заседании с участием представителей Фонда государственного имущества Украины и вопросах, которые должны быть рассмотрены вместе с главой ФГИУ для понимания того, насколько эффективно работают активы государства, в частности, в агросекторе.

Об этом нардеп рассказал в своем телеграмм-канале.

«Как глава подкомитета экономики и финансового развития аграрного комитета, провел очередное заседание, на котором рассмотрели вопросы деятельности Фонда государственного имущества Украины. Именно эта структура занимается управлением активами нашего государства, в частности, руководит вопросами аренды и приватизации. Нас интересовали вопросы деятельности Фонда в области агропромышленного комплекса», - говорится в сообщении.

Нардеп сообщил, что на следующем заседании он вместе с коллегами из подкомитета надеется услышать от руководителя ФГИ ответ на вопрос о том, сколько предприятий сейчас находится под управлением Фонда и какое количество из них было приватизировано в последние годы.

Также нардепов интересует вопрос того, как Фонд госимущества учитывает изменение законодательства в планировании своей работы на следующий год, по каким критериям и по какому механизму будет проводиться приватизация государственного и коммунального имущества. Отдельное внимание на заседании хотят уделить теме возобновления предприятий агросектора на деоккупированных территориях и получить информацию о том, какое по состоянию на сегодняшний день фактическое исполнение поступлений в бюджет от Фонда государственного имущества.

«Ответы на эти важные вопросы нужны для того, чтобы понимать, эффективно ли работает то, чем владеют украинцы, и для того, чтобы понимать, какие изменения в законодательство нужно внести, чтобы усилить нашу экономику», - сообщил нардеп.

Напомним, что ранее народный депутат Украины Артем Чорноморов заявлял, что работа на тот момент главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко по вопросу управления аграрными предприятиями, которые были переданы Кабмином в ФГУ, заключается в хаотическом назначении новых руководителей под уборку урожая.

После этого народные депутаты Верховной Рады 318 голосами поддержали обращение николаевского нардепа Артема Черноморова и сняли с поста руководителя Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко.