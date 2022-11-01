Гуманитарный штаб нардепа Гайду передал николаевцам 25 тонн муки

Жители города, области, волонтерские организации, предприятия и военные. Этим категориям команда штаба Александра Гайда активно помогает с начала полномасштабной войны. На этот раз передали едва ли не самый важный продукт для прифронтовой территории – муку.

Об этом сообщается на странице Александра Гайду в Facebook.

Фасовали по количеству лиц в семье или работников на предприятии. В зависимости от этого люди получили свертки весом от 10 до 50 кг. Через несколько дней волонтеры штаба передали около 25 тонн муки.

– Мука и хлеб – это основа жизни на прифронтовых территориях, – отмечает Александр Гайду. - Все производители мукомольной продукции, которые работают для населения и армии и передают свою продукцию гуманитарным штабам, вносят колоссальный вклад в нашу Победу. К тому же некоторые перерабатывают зерно бесплатно.

Всего с начала полномасштабной войны команда гуманитарного штаба получила и разгрузила более полусотни автомобилей с резиновыми грузами и раздала несколько тысяч гуманитарных пакетов в Николаеве и области.