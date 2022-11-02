В Украине на аукционе почти за 18 тысяч продали редкостную монету номиналом 1 копейка

На аукционе Виолити в воскресенье, 30 октября, редкую монету номиналом 1 копейка продали за 17 756 грн.

Об этом пишет Лига.Нет со ссылкой на страницу аукциона.

Как известно, монеты номиналом 1 копейка чеканились с 1992 по 2013 год. Стоимость большинства из них равна номиналу, но у некоторых есть определенная нумизматическая ценность, поэтому их можно продать дороже.

Конкретно эта монета, которую удалось реализовать за 1 755 600% номинала, считается самой редкой.

«Эта разновидность в нумизматических каталогах имеет обозначение 1.35АА. Ее особенность – в ступенчатой верхушке правого верхнего листа на аверсе монеты и маленьких ягодах на обратной стороне. Для сравнения, такая же монета с крупными ягодами (1.35АЕ) стоит всего несколько десятков гривен», - пишет издание.

Напомним, что королевский монетный двор Великобритании выпустил монеты к 25-летию выхода книги Гарри Поттер и философский камень писательницы Дж.К. Роулинг.