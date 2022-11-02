Госсекретарь США на министерской встрече G7 в Германии будет говорить об Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен отправляется в Германию для участия в министерской встрече G7, где среди других вопросов будет обсуждать тему Украины, а также продовольственного и экономического кризисов, вызванных войной россии в Европе.

Об этом со ссылкой на Госдепартамент США, пишет Рубрика.

«Министры Группы семи обсудят ряд неотложных глобальных вызовов, включая постоянную поддержку G7 демократической, суверенной и преуспевающей Украины, усиление экономической и демократической устойчивости в Африке и Индо-Тихоокеанском регионе, преодоление климатического кризиса, глобальную безопасность в сфере продовольственным и энергетическим кризисами, вызванными войной России против Украины», – отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Параллельно госсекретарь Блинкен вместе с главой МИД Германии Анналеной Бербок примут участие в Форуме будущего, который сосредоточится на перспективах демократии в цифровом мире.

Справка:

3-4 ноября в немецком городе Мюнстер состоится встреча на уровне глав внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7).