Ермак заявил, что Украина ведет переговоры о поставках ЗРК, чтобы сбивать иранские ракеты

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинцы научились сбивать иранские дроны из стрелкового оружия, а сейчас Украина ведет переговоры о получении зенитно-ракетных комплексов, чтобы противостоять иранским ракетам.

Об этом Ермак сообщил в Telegram.

«Война – шахматная партия. 12 из 13 иранских дронов-камикадзе наши воины сбили за ночь. Россия делала ставку на внезапность применения и дороговизну уничтожения для нас этих «бляшанок» средствами ПВО. Но очень быстро были найдены рецепты, основным ингредиентом которых является стрелковое оружие. Сейчас мы активно ведем диалог о поставках современных ЗРК, над этим работаем ежедневно. Мы получим их, потому что некоторые надеются завезти из Ирана ракеты, чтобы продолжить террор нашей страны», - сообщил он.

Глава ОП отметил, что в военных шахматах Украина должна быть на шаг впереди.

По его словам, желание россии получить иранские ракеты только подтверждает работу санкций – сейчас военная машина рф становится зависимой от подсанкционного Ирана и от остатков советских танков, которые им помогает ремонтировать беларусь.

Ермак подчеркнул, что Украина делает все возможное и невозможное для ускорения поставок современного вооружения и сохранит свою энергетику, несмотря на мечты россии уничтожить украинцев.

Напомним, что ранее ряд СМИ сообщили, что Иран готовится передать россии тысячу баллистических ракет и новую партию дронов-камикадзе.

Поэтому Подоляк призывает мир признать Иран соучастником агрессии.