Зеленский рассказал, куда поедет после победы Украины над россией

После победы Украины над россией президент Владимир Зеленский, прежде всего, планирует съездить в деоккупированный Крым.

Об этом говорится в его интервью чешскому телевидению, которое опубликовал YouTube-канал Офиса президента Украины.

– Я поеду в Крым. Я очень хочу увидеть море, – сказал Глава государства.

На уточнение журналиста, когда это произойдет, Зеленский ответил, что не зимой.

– Что делать на море зимой? Я поеду туда, когда будет теплее, – сказал Зеленский.

Журналист спросил, ожидает ли Президент победу Украины следующим летом.

- Я этого хочу. У нас будет наша победа, – ответил Владимир Зеленский.

Напомним, в этом интервью, Президент Владимир Зеленский также объяснил, что переговоры с рф невозможны, потому что сначала агрессор говорит о мире, а затем атакует Украину 54 ракетами.