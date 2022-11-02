Польша отгородится от калининградской области рф тремя рядами колючей проволоки

В Польше приняли решение построить заграждения из колючей проволоки на границе с российской Калининградской областью. Строительство было начато уже 2 ноября.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет "Бабель".

– Уже сегодня начинаются работы саперов, солдат Войска Польского по строительству временного заграждения на польско-российской границе, – заявил он.

По его словам, забор будет состоять из трех рядов колючей проволоки. На этот шаг Варшава пошла после того, как россия открыла аэропорт в Калининградской области для приема самолетов с Ближнего Востока и Северной Африки. Это создает угрозу миграционного давления. Министр отметил, что это будет такое же заграждение, как на польско-белорусской границе, высотой 2,5 метра и шириной 3 метра.