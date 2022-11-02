Мэр Николаева подписал меморандум о сотрудничестве с немецким городом Бедбург

Мэр Николаева Александр Сенкевич подписал Меморандум о взаимопонимании и солидарном партнерстве с немецким городом Бедбург.

Об этом Сенкевич сообщил в Facebook.

Документ предусматривает сотрудничество по вопросам развития гражданского общества и обмен опытом в сферах культуры, экономики, туризма и спорта. Особое внимание уделяется молодежным проектам.

Как рассказал мне во время онлайн-встречи мэр Бедбурга Саша Солбах, в их городе нашли убежище около 300 николаевцев. Они активно участвуют в жизни города и искренне делятся нашей культурой. Поэтому я благодарю все общество Бедбурга за то, что принимаете наших людей и обеспечиваете их всем необходимым в такое время”, - сообщил Сенкевич.

Бедбург стал вторым германским городом, с которым Николаев налаживает международные связи. Ранее подобный меморандум подписали с Ганновером .

"Уверен, что вместе мы сможем реализовать очень много проектов, которые пойдут на пользу нашим общинам", - добавил мэр.

Отметим, что Бедбург находится в земле Северный Рейн-Вестфалия и подчиняется административному округу Кёльн. Население города составляет около 24 тысяч человек.