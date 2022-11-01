Совбез ООН отклонил резолюцию рф о «биолабораториях США в Украине»

Совет Безопасности ООН в четверг большинством голосов отверг предложенную россией резолюцию о создании комиссии для расследования того, что Москва называет «деятельностью биолабораторий США в Украине».

Об этом сообщает Русская служба BBC News.

На прошлой неделе россия распространила среди членов Совбеза пространный документ, в котором утверждалось, что при участии министерства обороны США на территории Украины ведутся военные биологические разработки, нарушающие международную конвенцию о запрете использования биологического оружия.

В числе прочего постоянный представитель россии при ООН Василий Небензя без каких-либо заслуживающих доверия доказательств утверждал, что Украина вынашивает планы использовать против россии беспилотники с комарами, зараженными инфекционными заболеваниями.

В итоге проект резолюции не набрал необходимые девять голосов из 15. За резолюцию проголосовали россия и Китай, против - США, Великобритания и Франция, остальные государства воздержались.

Обвинения в том, что американцы проводят военные биологические исследования в украинских лабораториях, Москва выдвинула вскоре после вторжения в Украину.

В частности, Небензя утверждал, что из захваченных документов, якобы, следует, что американцы работали со штаммами таких смертельно опасных заболеваний как чума и холера и изучали возможности распространения инфекций с помощью птиц и летучих мышей.

В сентябре представители 197 стран, подписавших конвенцию о биологическом оружии, собрались по требованию России, чтобы изучить вопрос о биолабораториях в Украине и проводившихся там исследованиях, однако в заключительном отчете было сказано, что собравшиеся не смогли прийти к консенсусу.

Представительница США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала это мероприятие «колоссальной тратой времени» и описала утверждения россии как «чистой воды измышления, выдвинутые без малейших доказательств».

А представитель Албании в ООН Ферит Ходжа раскритиковал россию за то, что она загружает Совет Безопасности своими пропагандистскими заявлениями, ни одно из которых не оказывается правдивым.