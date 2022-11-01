Американский военный самолет «нарисовал» пенис в небе у российской авиабазы

Экипаж американского военного самолета совершил специфический маршрут вблизи российской военной базы в Сирии, по форме напоминающий пенис.

Об этом пишет La Repubblica, передает ЕП.

Самолет-заправщик KC-135 Stratotanker во вторник оставался в течение почти двух часов восточнее Кипра, находясь перед сирийской базой Тартус, оплотом Москвы в Средиземноморье.

Неизвестно, вылетел ли самолет из Крита для дозаправки истребителей или у пилотов была одна задача - допечь российским военным в Тартусе.

Прорисованный в небе рисунок остался на экранах российских радаров, неустанно охраняющих этот район и предназначавших сообщения американских пилотов.

В районе между Сирией и Кипром в последние месяцы происходили очень близкие полеты американских самолетов-разведчиков с российскими самолетами, слетавшими с территории Сирии: по крайней мере, в одном случае Пентагон назвал "непрофессиональным" поведение российских пилотов.