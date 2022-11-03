«Россияне уничтожали все, даже кабели вырваны из стен»: Польша вернула центр отдыха, который арендовала у Польши с 1980-х годов

Под управление Гослесничества Польши вернулось здание центра отдыха в Скубянке под Варшавой, которым пользовались сотрудники посольства россии в Польше.

Об этом сообщает «Польское радио».

Исполняющий обязанности директора Гослесничества Юзеф Кубица сообщил, что после приема будет проведена инвентаризация территории и проверка технического состояния здания. Отобранные земли, по его словам, должны использоваться для лесного хозяйства.

Спикер Гослесничества Михал Гзовский опубликовал фотографии здания в твиттере. На них можно увидеть много повреждений.

«Центр отдыха полностью разорен. Россияне уничтожили все, даже кабели вырванные из стен», – сообщил Гзовский.

13 апреля Яблонская лесная инспекция из-за войны РФ против Украины расторгла в одностороннем порядке договор аренды земли, но посольство не уволило недвижимость.

База отдыха в Скубянке арендовалась еще советским посольством в 1980-х годах.