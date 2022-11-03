НАПК предупредил Шмыгаля, что для назначения Чернышова главой «Нафтогаза» нужно внести изменения в статут компании

Назначение руководителем НАК «Нафтогаз Украины» министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова является незаконным, поскольку нарушает закон «О предотвращении коррупции».

Об этом говорится в письме главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова к премьер-министру Денису Шмыгалю, которое есть в распоряжении LIGA.net.

Глава НАПК отмечает, что Кабинет министров, членом которого является Алексей Чернышов, выполняет на протяжении длительного времени функции общего собрания Нафтогаза и наблюдательного совета компании.

В то же время, нормы закона «О предотвращении коррупции» прямо запрещают чиновникам и госслужащим устраиваться на работу в юридические лица, если эти компании подпадали под их контроль или надзор. Запрет действует в течение года с момента прекращения функций государства.

«Таким образом, назначение любого из членов Кабинета министров Украины в НАК Нафтогаз Украины при указанных обстоятельствах является незаконным», – говорится в документе.

В то же время Новиков обращает внимание Шмыгаля на то, что «Нафтогаз Украины» является юрлицом публичного права, но это безосновательно не отображено в статуте компании. В случае, если эти изенения будут внесены в статут НАК «Нафтогаз Украины», ограничения закона «О предотвращении коррупции» не будут распространятся на членов Кабмина.

Чернышова, по данным собеседника LIGA.net, знакомого с планами правительства, Кабмин может назначить руководителем Нафтогаза 3 ноября.

Напомним, 1 ноября Кабинет министров удовлетворил заявление об увольнении Юрия Витренко с должности председателя правления Нафтогаза. 2 ноября представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что Алексей Чернышов подал заявление на увольнение.