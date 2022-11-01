В МИД заявили, что Украина не брала на себя никаких новых обязательств, которые бы выходили за рамки «зернового соглашения»

Украина не брала никаких новых обязательств, которые бы выходили за рамки существующей «зернового соглашения».

Об этом спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил в Facebook.

По словам дипломата, во-первых, Украина не использовала и не собиралась использовать «зерновой коридор» в военных целях, а во-вторых, украинская сторона четко придерживается положений «зернового соглашения».

«Напомню, что в рамках этого соглашения стороны обязались гарантировать безопасную и надежную среду функционирования зернового коридора. Украина никогда не подвергала зерновой маршрут опасности», - подчеркнул Николенко.

В-третьих, как подчеркнул дипломат, никаких новых обязательств, которые бы выходили за пределы уже существующих в «зерновом соглашении», Украина не брала.

«москва вернулась к «зерновому соглашению» благодаря активной дипломатии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В координации с Украиной они нашли слова, которые понял путин. Это была позиция силы, а не уступок», - подчеркнул Николенко.

«Возвращение россии к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат», - добавил спикер.

В МИД благодарны ООН и Турции за лидерство в восстановлении функционирования зернового коридора, который играет важную роль в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.

Как известно, 31 октября рф заявила, что будет блокировать «зерновую инициативу». Российский диктатор аргументировал это тем, что Украина якобы совершила террористический акт против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности «зернового коридора».

Накануне представительство ООН в СЦК заявило, что ООН, Украина и Турция договорились не планировать отправку судов по гуманитарному коридору на 2 ноября. При этом глава Минобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что турецкие сухогрузы продолжат вывозить продовольствие из Украины и решение России выйти из зерновой сделки не повлияет на перевозку зерна.

1 ноября путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом назвал два условия для возвращения россии к зерновой сделке: расследование атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе и получение от Киева гарантий по неиспользованию гуманитарного коридора в военных целях.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что отправка судов по зерновому коридору из Украины возобновится 3 ноября.

2 ноября в минобороны россии заявили, что возвращаются к «зерновой инициативе».