Верховная Рада уволила Чернышова с должности министра развития общин и территорий

В четверг, 3 ноября, Верховная Рада Украины поддержала отставку министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

Об этом сообщает «ЕП».

Известно, что за увольнение Чернышова проголосовали 279 нардепов.

Сам Чернышов фактически подтвердил увольнение, опубликовав в Facebook пост о благодарности «всем, кто два с половиной года работал вместе в Минрегионе, всем с кем совместно достигли результатов, за которые не стыдно».

Ожидается, что Чернышова назначат новым главой «Нафтогаза» вместо уволенного накануне Юрия Витренко.

Как написал в Telegram народный депутат Ярослав Железняк, Чернышов на комитете сделал отчет о работе в министерстве.

«Свой переход в «Нафтогаз» мотивирован в первую очередь энергетической опасностью, за которую он отвечает как глава штаба. И сказал, что после его увольнения КМУ может рассматривать вопрос о потенциальном назначении на должность в «Нафтогаз», - описал Железняк тезисы выступления Чернышова на комитете.

Также уже экс-глава Минрегиона на комитете прокомментировал возможное объединение Минрегиона и Мининфраструктуры.

«Сказал, что такая «реконфигурация» прорабатывается и связана с сокращением расходов и количества министерств. Но «пока об этом говорить преждевременно», - пересказал слова Чернышова Железняк.

Напомним, что ранее НАПК предупредил Шмыгаля, что для назначения Чернышова главой «Нафтогаза» нужно внести изменения в статут компании.