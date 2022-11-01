Рада уже в начале ноября приняла Государственный бюджет на 2023 год

Верховная Рада Украины 3 ноября приняла во втором чтении и в целом законопроект о Государственном бюджете на 2023 год.

Об этом сообщил николаевский нардеп от "Слуги народа" Артем Чорноморов.

За проект бюджета проголосовали 295 нардепов (211 от "Слуги народа"). Фракции "Европейская солидарность" и "Батькивщина" воздержались или не голосовали за бюджет.

Принятие бюджета в ноябре является незаурядным явлением. Обычно голосование и принятие бюджета проходят в декабре, иногда даже под Новый год.

Доходы Госбюджета-2023 предусмотрены в сумме 1,3 трлн гривен. Расходы составят 2,6 трлн гривен. Расходы на национальную безопасность и оборону предусмотрены на уровне 1 трлн. 141,1 млрд. грн., или 18,2% ВВП. Прогнозируемый дефицит Госбюджета-2023 составляет более 20% ВВП. Прогноз роста ВВП на 2023 год – 3,2%. Прогноз инфляции – 28%, сообщает Правительственный портал.