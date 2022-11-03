россия потеряла на войне против Украины в два раза больше самолетов, чем за 10 лет в Афганистане

Украинские защитники уничтожили вдвое больше российских самолетов за время полномасштабной агрессии россии против Украины, чем СССР потерял за 10 лет войны в Афганистане.

Об этом сообщает главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«За время полномасштабной агрессии защитниками Украины уничтожено в два раза больше самолетов рф, чем потеряно Советским союзом за 10 лет войны в Афганистане - 278 самолетов РФ в Украине против 118 советских самолетов в Афганистане. Эта война является таким же позором для РФ и станет причиной ее разрушения!» - написал он.

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что россия потратила на массированный удар по Украине 31 октября более 2,3 млн российских пенсий.