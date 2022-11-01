Зеленский не поедет на саммит Большой Двадцатки, если на нем будет путин

Президент Владимир Зеленский отмечает, что его позиция остается неизменной, и Украина не будет участвовать в саммите Большой Двадцатки на Бали, если там будет президент россии путин.

Об этом сообщает "Укринформ".

- Не слежу за участием других в саммите "Двадцатки". Позиция моя личная и позиция Украины заключалась в том, что если лидер российской федерации будет участвовать, то Украина не будет участвовать. Посмотрим, как будет в будущем, – отметил Глава государства.

Зеленский напомнил, что в этот день разговаривал с президентом Индонезии, а до этого состоялось несколько разговоров и визит индонезийского лидера в Украину весной.

– В любом случае, мы сегодня были снова приглашены. Еще раз посмотрим, здесь несколько дней осталось, – сказал Президент.

Напомним, 15-16 ноября в Индонезии на острове Бали запланировано проведение саммита G20, куда также приглашен Президент Украины. МИД Украины требует исключения россии из G20 после признания владимиром путиным приказа о ракетных ударах по инфраструктуре Украины и отзыва его с саммита Большой Двадцатки.