Арахамия после взрыва памятника призвал усилить меры безопасности и начать десоветизацию

Глава фракции партии «Слуга Народа» в Верховной Раде Давид Арахамия отреагировал на подрыв памятника в сквере «Скорбная мать». Он призвал усилить меры безопасности в Николаеве и начать процесс десоветизацию.

Соответствующий пост он опубликовал в Telegram.

«В Николаеве ночью взорвали памятник. Уже второе за время вторжения. Как и предыдущий – тоже советского происхождения. Да, мы должны освободиться от всего, что навязывала нам россия. Но не с помощью взрывчатки. Ибо мы у себя дома, на своей земле. Ничто не мешает убирать не нравящиеся памятники днем, по решению органов местной власти, с камерами и репортерами. Да, чтобы не пугать людей, которым и без того хватает ночных прилетов по городу», - написал Арахамия.

Также нардеп добавил, что будет обращаться ко всем, кто за это отвечает, со следующими требованиями:

«1. Усилить меры безопасности в Николаеве. У нас война с потомками тех, кто навязывал нам свои монументы. Однако это не дает права никому гулять ночью со взрывчаткой. Это вопрос законности и правопорядка. 2. Власти города должны начать десоветизацию уже сейчас, не дожидаясь нашей Победы. Понимаю, что и так хватает работы. Но время пришло. Все, что россияне нам насаждали, притягивает и будет притягивать к себе проблемы. Они постоянно хотят это «освобождать» и «защищать». Чем быстрее этого избавимся, тем легче будет всем. Но законным, цивилизованным способом», - резюмировал Арахамия.

Напомним, в центре Николаева вечером 19 октября раздался взрыв . В результате был уничтожен памятник погибшим милиционерам (памятник Солдатам правопорядка, памятник чекистам). В результате взрыва в окрестных домах повреждены окна. Масштаб ущерба пока неизвестен.