Верховная Рада лишила мандатов нардепов Рабиновича и Васильковского

Васильковский и Рабинович Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов Вадима Рабиновича (запрещенная ОПЗЖ) и Игоря Васильковского (Слуга народа).

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

В настоящее время в Верховной Раде осталось 417 нардепов. Рабинович и Васильковский 18 июля 2022 указом Президента №502/2022 были лишены гражданства Украины.

Напомним, одесский нардеп-мажоритарщик от "Слуги народа" Игорь Васильковский с 24 февраля 2022 года по июнь 2022 года отсутствовал на заседаниях ВР. Ранее сообщалось о наличии у Васильковского гражданства Болгарии.

Вадим Рабинович с начала полномасштабной войны в Украине находится за границей. 14 февраля 2022 года он написал в Facebook, что война началась, и якобы начал ее Запад против Украины. Также он опубликовал на странице в соцсети карты Украины без оккупированного Крыма. Кроме того, там еще изображены оккупированные территории Донбасса с названиями "днр" и "лнр".