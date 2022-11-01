Новым премьером Израиля станет Нетаньяху, обещавший рассмотреть вопрос о помощи Украине

Глава ЦИК Израиля Орли Адас объявила о завершении подсчета голосов избирателей на выборах в Кнессет. Блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху получил парламентское большинство в 64 голоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jerusalem Post.

По итогам выборов мандаты распределились следующим образом:

“Ликуд" – 32 мандата "Еш Атид" – 24 "Ционут Датит" – 14 "Махане Мамлахти" – 12 ШАС – 11 "Яадут а-Тора" – 7 НДИ – 6 РААМ – 5 ХАДАШ-ТААЛ – 5 "Авода" – 4.

До 9 ноября окончательные результаты и списки партий должны быть переданы президенту Израиля Ицхаку Герцогу. У него будет семь дней для консультаций с представителями вошедших в Кнессет фракций для того, чтобы решить, на кого будет возложено формирование будущей коалиции. Нетаньяху представляет партию “Ликуд”, в коалицию, как ожидается, войдут её союзники.

Нетаньяху накануне выборов делал противоречивые заявления относительно поддержки Украины оружием, передает Лига.net. 19 октября он высказал опасения, что израильское оружие может попасть в руки Ирана в случае поставок Украине. Но уже через два дня пообещал в случае победы на выборах “рассмотреть” этот вопрос и заговорил о своей будущей роли как посредника между Киевом и москвой.