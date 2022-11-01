США не нашли фактов хищения западного оружия в Украине, – Пентагон

Американские представители осуществляют проверки использования Украиной западного оружия в течение последних нескольких месяцев и пока не обнаружили признаков того, что оно перенаправляется не по назначению.

Об этом в четверг, 3 ноября, заявил представитель Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер, передает «Европейская правда».

- Небольшая команда, состоящая из персонала офиса атташе по вопросам обороны посольства США в Киеве, провела несколько проверок поставок американской помощи в области безопасности в течение последних нескольких месяцев в разных местах в Украине, - отметил он.

Представитель Пентагона уточнил, что проверки осуществлялись не вблизи линии фронта и не были реакцией - «у нас нет доказательств широкомасштабного перенаправления американской помощи в области безопасности в Украине».

Кроме того, по словам Райдера, Украина отслеживает «помощь в сфере безопасности от пограничных логистических центров до линии фронта», а также «предоставляет отчеты о расходах и повреждениях, чтобы зафиксировать потери».

В начале недели в Пентагоне сообщили, что небольшое количество американских военных начало проводить инспекции в Украине, чтобы убедиться, что Вооруженные Силы должным образом учитывают оружие, предоставленное Западом.

О пребывании американских военных в Украине стало известно после объявления Государственным департаментом США плана, направленного на то, чтобы западное оружие, предоставленное Украине, не попало в руки российских войск или их наемников.

Конгрессмены давно выдвигали претензии к Белому дому из-за недостаточной прозрачности в отчетности о миллиардных расходах на военную помощь Украине. Администрация Джо Байдена неохотно рассказывала об этом из-за опасений, что это может натолкнуть контрабандистов на потенциальные методы уклонения от уплаты налогов.

Соединенные Штаты выделили почти 18 миллиардов долларов на военную помощь Украине с момента вторжения российских войск в страну в феврале, и Вашингтон хочет убедиться, что они не будут использованы не по назначению.

Напомним, ранее главный комиссар Национального бюро расследования Финляндии Кристер Альгрен заявил, что стрелковое оружие, предназначенное для украинских военных, могло попасть в преступные группировки в Финляндии. Однако в итоге финская полиция сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактов поставок контрабандного оружия из Украины.