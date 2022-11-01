Нидерланды передадут Нацгвардии три полевых госпиталя

Нидерланды в скором времени передадут для Национальной гвардии Украины три современных полевых госпиталя.

Об этом говорилось в письме, которое передал министру внутренних дел Денису Монастырскому посол Нидерландов в Украине Еннес де Мол.

«Хочу выразить глубокое уважение и восхищение смелостью, проявленной Вами и Украинским народом в противостоянии российской федерации», – говорится в письме руководителя МО Королевства Нидерланды Кайса Оллонгрена.

Монастырский и де Мол обсудили ситуацию в районах проведения боевых действий и проблемы восстановления жизнедеятельности на деоккупированных территориях.

Посол также выразил готовность Нидерландов активно принять участие в усилении потенциала Украины в процессах обезвреживания взрывоопасных предметов на территориях, где происходили боевые действия.

Об этом будет идти речь во время технической конференции «Координация доноров для программы противоминной деятельности в Украине» в Женеве. Мероприятие организуют Женевский международный центр по гуманитарному разминированию совместно с секретариатом Национального органа по противоминной деятельности.

Напомним, Литва отправила в Украину очередную партию военной помощи. В частности, украинские военные получат внедорожники .