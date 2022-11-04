Кабмин назначил Чернышова главой «Нафтогаза»

Кабинет министров назначил бывшего министра развития громад и территорий Алексея Чернышова председателем правления НАК «Нафтогаз Украины».

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля размещено на сайте Кабинета министров.

«Назначить Чернышева Алексея Михайловича председателем правления акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины», - говорится в документе.

Напомним, Верховная Рада поддержала отставку Чернышова. Экс-министр написал в Facebook пост о благодарности «всем, с кем два с половиной года работал вместе в Минрегионе, всем, с кем совместно добились результатов, за которые не стыдно».

Ранее Нацагентство по предотвращению коррупции предупредило, что назначение Алексея Чернышова на должность главы НАК «Нафтогаз» является незаконным, но изменения в устав могут разблокировать такой шаг. Днем ранее правительство уволило председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко.