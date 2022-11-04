Шольц заявил Си Цзиньпину, что война россии против Украины «создает много проблем для основанного на правилах миропорядка»

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил главе КНР Си Цзиньпину во время визита в Пекин о том, что война россии против Украины «создает много проблем для нашего основанного на правилах миропорядка».

Об этом сообщило издание Spiegel, пишет ЕП.

- Мы собираемся вместе во время, отмеченное большим напряжением. В частности, я хочу подчеркнуть войну России против Украины, которая создает много проблем для нашего основанного на правилах мирового порядка, – сказал Шольц, выступая перед лидером КНР.

После российского вторжения в Украину Китай поддержал путина и изобразил США и НАТО главными виновниками войны.

Сегодня поддержка Пекина уже не демонстрирует такого энтузиазма, но со стороны Китая не было ни слова критики действий россии.

Шольц стал первым западным главой правительства, которое встретилось с Си Цзиньпином после его переизбрания лидером партии две недели назад.

Напомним, россия осуществила ракетный обстрел по арендованному китайской корпорацией терминалу в Николаевском морском порту, в результате которого было уничтожено 17 тысяч тонн подсолнечного масла на сумму 26 миллионов долларов США.