Финляндия и НАТО проведут морские учения «вплотную» к санкт-петербургу

В Финляндию для участия в военно-морских учениях прибывает морская группа сил быстрого реагирования НАТО.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Три корабля НАТО будут пришвартованы в порту Хернесаари в центре Хельсинки с 4 по 7 ноября. После завершения визита будут проведены двухдневные совместные учения с Береговым флотом, который является частью военно-морских сил Финляндии.

Учения пройдут в Финском заливе и северной части Балтийского моря. Их цель – улучшение оперативной совместной деятельности кораблей НАТО и Берегового флота Финляндии в прибрежной зоне.

Береговой флот и силы быстрого реагирования НАТО проводят совместные учения уже несколько лет, но это первые учения после того, как Финляндия стала в этом году членом-наблюдателем альянса. В отличие от прежних учений, в этом году корабли НАТО не будут открыты для посещения.

Напомним, что на другом берегу Финского залива находится российский санкт-петербург.