Глава Китая выступил против того, чтобы рф применила ядерное оружие против Украины

Глава КНР Си Цзиньпин заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что он выступает против применения ядерной силы в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Заявление Си Цзиньпина стало наиболее прямым его высказыванием о необходимости удержать войну россии в Украине от эскалации. Во время переговоров с Шольцем в Пекине Си Цзиньпин призвал международное сообщество "отбросить угрозу ядерного оружия" и выступить против ядерной войны, чтобы предотвратить "кризис на Евразийском континенте". Китайский лидер также отметил общую необходимость обеспечения стабильности цепей поставок продовольствия и энергоносителей, которые были нарушены вторжением россии.

“Комментарии Си Цзиньпина посылают четкий сигнал путину, что ядерные угрозы являются красной линией для Китая, что дает Пекину определенную общую позицию с Брюсселем. Заявление китайского лидера о дружбе с путиным "без ограничений" накануне вторжения побудило Европу пересмотреть риски для безопасности, связанные с расширением экономических связей с Пекином", - пишет издание.

Отметим, что, хотя руководитель Китая говорит не напрямую об Украине, его слова касаются именно угрозы российского ядерного удара. Другие страны не собирались использовать ядерное оружие в Европе.