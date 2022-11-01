США предоставят Украине помощь для освобождения Херсона, - советник Байдена

США знают о потребностях Украины во время херсонской операции и окажут необходимую помощь.

Об этом заявил советник президента США Джейк Салливан в общении с журналистами во время своего визита в Украину, сообщает "Украинская правда".

Салливан признался, что операция по увольнению Херсона стала одной из тем обсуждения в рамках его делегации и также обсуждается вне визита.

- У меня была возможность получить доклады военных руководителей Украины о планировании этих усилий (по увольнению Херсона), и, конечно, американские военные находятся в тесном контакте с украинскими и обсуждают это, - заявил он.

Салливан также подчеркнул, что Белый дом предоставит всю необходимую поддержку, адаптированную к нуждам Херсонской операции.

– Не мое дело – оценивать ситуацию на поле боя. Моя задача – убедиться, что мы предоставляем Украине то, что она нуждается, чтобы это произошло… Я сегодня снова переспросил, что необходимо (Украина для завершения этой операции), и я уверен, что мы сможем предоставить то, что необходимо для этой битвы, – заявил он.

Советник Байдена отметил, что при любых результатах выборов в Конгресс США, которые пройдут 8 ноября, сохранится двухпартийная поддержка Украины, что позволит продолжить помощь Украине в сопротивлении агрессии России. Салливан подчеркнул, что говорит не о "вероятной", а о гарантированной поддержке.

- Я уверен, что поддержка Украины со стороны США будет твердой и решительной. И я не говорю, что это “вероятно”, это будет. Я верю в это, и президент Байден верит в это, - подчеркнул чиновник, отвечающий за внешнеполитические и вопросы безопасности в Белом доме.

Джейк Салливан также напомнил, что подобной точки зрения придерживаются и конгрессмены, в том числе два сенатора, посетивших Киев на этой неделе – демократка Крис Кунс и республиканец Роб Портман.