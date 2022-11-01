Кислица: россия в ОНН проголосовала за резолюцию с осуждением себя самой

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что в резолюцию России об осуждении неонацизма внесли поправку, которой фактически осуждается агрессия россии. При этом постпред россии Василий Небензя проголосовал за эту резолюцию.

Об этом Кислица рассказал на своих страницах в Facebook и Twitter.

«Многие годы подряд (с 2005 года) Россия выносила на голосование ГА ООН резолюцию, в которой якобы речь шла о осуждении неонацизма. Мол, кто же такое не осудит? Но текст всегда был полон ожидаемых рашистских манипуляций. Потому Украина и США всегда голосовали против. Российская пропаганда потом делала из этого шоу под названием Украина и США не против нацизма. Дешевый тупой прикол для внутреннего потребителя», – написал поспред Украины.

В этом году россияне снова вынесли на рассмотрение Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН проект документа.

Но благодаря работе МИД и Постоянного представительства Украины при ООН удалось не только полностью изменить баланс голосов за эту фальшивку, но и включить в нее новую мощную формулировку. Оно говорит само за себя: «Генеральная Ассамблея ООН с тревогой отмечает попытки России оправдать ее территориальную агрессию против Украины якобы основаниями искоренения неонацизма и подчеркивает, что использование термина "неонацизм" в целях оправдания территориальной агрессии серьезно подрывает настоящие усилия против». В переводе с дипломатического языка это означает – достаточно лгать, в бреду о "неонацизме в Украине" больше никто не верит. А смешнее всего то, что Россия оказалась в ловушке – потому что с этой правкой была вынуждена проголосовать за обновленный текст... с осуждением себя самой. И проголосовала», - добавил Кислица.

Постпред Украины при ООН отметил, что Украина зафиксировала это на самом высоком уровне в ГА ООН. Как и тот факт, что «совершенно все страны ЕС встали на нашу сторону».

«…сколько российских СМИ напишут об эпическом голосовании Небензи за текст с включенным осуждением России и упоминанием о ее территориальной агрессии против Украины?» – поинтересовался Кислица в Telegram.

Как известно, Совет Безопасности ООН большинством голосов отверг предложенную россией резолюцию по созданию комиссии по расследованию того, что Москва называет «деятельностью биолабораторий США в Украине».