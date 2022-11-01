В Польше стартовали крупнейшие военные учения стран Вышеградской группы

В Польше в пятницу начались учения «Пума-22», являющиеся крупнейшими военными маневрами стран Вышеградской группы в этом году.

Об этом майор Пшемислав Липчинский, пресс-секретарь 18-й механизированной дивизии сообщил PAP .

Кроме подразделений стран Вышеградской группы, в обучении принимают участие подразделения союзников из Великобритании и США. Основным исполнителем учений является 21 отдельная горнострелковая бригада, но к участию в учениях привлекаются также другие подразделения из состава 18-й отдельной механизированной дивизии. В маневрах принимают участие около 2 тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

«Обучение будет продолжаться до 9 ноября. В них принимают участие военнослужащие из Польши, Чехии, Словакии и Венгрии, а также находящиеся на Подкарпатье союзники из США и Великобритании в связи с ситуацией за нашей восточной границей», - отметили в пресс-службе 18-й ОМБр.

Целью учений является улучшение взаимосовместимости участвующих в учениях войск, а также проверка способности планировать, организовывать и проводить тактические операции во взаимодействии с союзниками.

По словам майора Липчинского, сценарии включают, например, проведение маневренной обороны, форсирование водного препятствия на реке Сян, проведение ликвидации загрязнения химическими подразделениями, проверку процедур вызова артиллерии на огонь (Call For Fire) и медицинской эвакуации (MEDEVAC), а также интегрированное . Задания будут выполняться днем и ночью.

«Мы сосредоточены на усилении оперативной совместимости и развитии доверия между военнослужащими из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Великобритании и США, которые участвуют в совместных учениях», - добавил он.

Он отметил, что нынешние учения будут иметь несколько иной характер и сценарий. Обучение будет опираться на опыт и уроки, полученные во время войны в Украине.

В учениях принимают участие преимущественно бронетанковые и механизированные подразделения Сухопутных войск, но задействованы и другие роды войск – артиллеристы, саперы, химики, зенитчики и разведчики.

Майор Липчинский отметил, что «один из эпизодов учений предусматривает совместные стрельбы бронетанковых подразделений Польши, Великобритании и Чехии».

«Совместный огонь на учениях будут вести польские танки «Леопард», британские «Челленджеры» и чешские танки Т-72 при поддержке мотопехоты, артиллерии и авиации Воздушных сил» , - сказал он.

Параллельно с учениями «Пума-22», являющимися тактическими учениями с войсками, проходят командно-штабные учения: «Система-22», «Гепард-22» и «Сян-22».

«Самое командование и штабы отрабатывают решение о том, что будет происходить на театре боевых действий. Используя аналогию с человеческим организмом, можно сказать, что командно-штабные учения – это тренировка мозга, а на тактических учениях с войсками – тренировка мышц», – сказал Липчинский.

Напомним, НАТО проводят одновременные учения Iron Wolf Польше и Литве в 10 километрах от Беларуси.