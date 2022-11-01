Посол Украины в Германии надеется, что Берлин передаст ВСУ танки Leopard 2

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев ожидает прямых поставок боевых танков из Германии.

Об этом, как пишет NTV , он сказал в интервью изданием медиа группы Funke.

"У нас есть основания надеяться, что будет принято решение о поставке Leopard 2 из Германии непосредственно в Украину", - сказал он.

На этот счет ведутся переговоры с федеральным правительством. "Нам нужны эти боевые танки " , - подчеркнул Макеев.

Пора «прекратить разговоры о том, что мы не хотим провоцировать россию. Что еще может произойти? Сколько еще должно быть Буч, Мариуполов или Изюмов – мест изнасилований и массовых захоронений?», – сказал он.

По его словам, Германия уже " продемонстрировала лидерство " с поставкой системы противоракетной обороны IRIS-T.

И мы рассчитываем на эту лидерскую роль и в других системах вооружения. Это и основные боевые танки, и бронемашины, такие как Leopard, Marder, Füchse и Dingo » , – сказал Макеев.

Отвечая на вопрос, идет ли речь о прямой поставке основных боевых танков Leopard 2 в Украину, посол подтвердил: « Да, мы говорим об этом » .

Цель Украины – победить в войне, подчеркнул Макеев.

За последние восемь лет мы поняли, что переговоры с россией не ведут к миру. Нам не нужны посредники, нам нужны союзники. Мероприятие должно действовать как команда, и мы должны иметь возможность использовать все, что есть в этой команде », – сказал посол.

Напомним, ранее посол Украины в Германии Алексей Макеев, недавно заменивший на этом посту Андрея Мельника, считает, что Берлин мог бы быстрее принимать решение о помощи Киеву.