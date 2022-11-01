Литва не пропустила в беларусь пять вагонов с российской военной символикой

Литовские пограничники не пропустили в страну вагоны с русской военной символикой. Поезда направлялись из россии в беларусь.

Служба охраны госграницы Литвы заявила, что правоохранители в пятницу остановили поезда, следовавшие из Калининградской области россии в беларусь. Пограничники обнаружили, что на некоторых вагонах была военная символика россии.

«В одном поезде было три вагона, в другом – два. Пустые вагоны должны были следовать через Литву транзитом в беларусь. Пограничники не разрешили этого сделать», - говорится в сообщении.

Литва распорядилась отцепить пять вагонов с символикой россии и отправить их обратно в Калининградскую область. После этого поезда пропустят транзитом.

Напомним, в Эстонии и Литве отказались спасать россиян от мобилизации.