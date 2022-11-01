«Послание Путину»: В Средиземное море зашла американская атомная подлодка, которую называют «всадником ядерного апокалипсиса»

В Средиземное море зашла американская атомная подлодка USS Rhode Island. Он может нести 24 межконтинентальных ракеты Trident II, способных поразить цели на расстоянии 18 тысяч км со скоростью 29 тысяч км/ч.

Об этом сообщает La Repubblica, назвав появление этой лодки «посланием Путину».

Эту лодку называют одной из «всадников ядерного апокалипсиса», ведь на ее борту может быть от 150 до 200 ядерных боеголовок.

«Поскольку он может месяцами плавать под водой, оставаясь незамеченным, решение показать его свидетельствует о готовности американцев послать сигнал Кремлю», – говорится в статье.

Считается, что разрушительная сила, которую демонстрирует эта подлодка, должна повлиять на россию и заставить ее отказаться от возможных планов по нанесению ядерного удара.

Известно, что USS Rhode Island прибыл в Гибралтар (британская заморская территория) 1 ноября.