На Луганщине оккупанты закрыли лагерь для «отказников» и перевезли их в новый лагерь-подвал

В Перевальске Луганской области разогнали лагерь для отказников из числа российских мобилизованных.

Об этом пишет ASTRA со ссылкой на источники в Луганской области и родственников мобилизованных.

По данным издания, большую часть отказников под угрозами и пытками перевезли в новый лагерь-подвал. Его точное местоположение неизвестно. ASTRA располагает фотографиями оттуда, сделанным одним из пленных, однако не публикует их из соображений безопасности. Кроме того, издание пишет, что таких подвалов может быть несколько.

Родственники пленников сообщили о том, что командиры угрожают отказникам расстрелом и морят голодом.

«Мы расстреляем вас и скинем в одну яму, а родственникам сообщим, что вы без вести пропали», — цитирует ASTRA слова одного из них.

По словам родственников, таким образом отказников пытаются вернуть на войну.

Супруга одного из отказников, который попал в лагерь в Перевальске в октябре, рассказала, что ее мужа перевезли в новое место обманом. 3 ноября он позвонил домой и сказал, что военным сообщили о том, что скоро их отвезут домой. Через несколько часов он снова позвонил супруге и рассказал о том, что их обманули и собираются перевезти в новый лагерь:

«Вчера муж отзвонился, связь была плохая, сказал, что до Старомайорского они не доехали из-за обстрела. Находятся в каком-то подвале где-то между Старомайорским и Розовкой».

По данным супруги другого мобилизованного, в новом лагере пленников заставили полностью раздеться:

«Мой муж и еще 80 человек, сидят в подвале, их раздели догола, чтобы отнять телефоны, один человек сохранил телефон чудом. Их били. Кормят очень плохо. Заставляют как мясо идти на передовую, но ребята отказываются. Все написали рапорта об отказе».

О том, что российских военных, отказавшихся идти на фронт, держат в заключении, стало известно 26 июля. Первым лагерем стала заброшенная тюрьма в Брянке Луганской области. Сразу несколько военных, которым удалось выбраться из заключения, рассказали The Insider, что «ломают» людей бойцы ЧВК «Вагнера» и представители Минобороны — полковник Нечипоренко и подполковник Туманов. При этом российское военное руководство отрицало свою причастность к происходящему, утверждая, что контрактников удерживают луганские военные.