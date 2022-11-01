Александр Гайду: «Приближаем европейские стандарты безопасности пищевых продуктов»

Парламент принял законопроект №4568 «О материалах и предметах, контактирующих с пищевыми продуктами», направленный на усиление защиты здоровья потребителей.

Закон определяет требования к упаковке пищевых продуктов и контактирующих с ними материалов, сообщает сайт Верховной Рады.

– Сегодня законодательство предъявляет строгие требования к составляющим пищевым продуктам, которые мы употребляем. Однако стандарты упаковки были достаточно лояльны. Соответственно, существовал риск негативного влияния составляющих упаковки на пищевой продукт, который мог потерять свои свойства и даже нанести ущерб тем, кто его потребляет, - отмечает председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду. – Принятый законопроект это меняет. Он ужесточает требования к производству и обращению контактирующих материалов, вводит государственную регистрацию веществ, которые будут использоваться в производствах.

Изменения касаются производителей значительного количества материалов и предметов, контактирующих с продуктами - молочными, кондитерскими, алкогольными, мясными и т.п.

– Это нужное решение, которое защищает наших потребителей, расширяет рынки для наших производителей и приближает нас к европейским стандартам безопасности пищевых продуктов, – добавил Александр Гайду.

Напомним, ранее парламентский Комитет по вопросам аграрной и земельной политики в первую очередь рассмотрит законодательные инициативы, направленные на борьбу с незаконным рыболовством и ускорение интеграции Украины с рынками стран ЕС.