В Перу тысячи людей вышли с маршем на улицы, требуя отставки президента Кастильо

Тысячи людей вышли на улицы перуанской столицы Лимы, чтобы потребовать отставки президента Педро Кастильо, левого лидера, правительство которого находится под следствием по обвинению в коррупции.

Об этом сообщает Reuters.

Кастильо назвал протестующих реакционерами и врагами народа.

Полиция в касках и пластиковых щитах применила несколько баллончиков со слезоточивым газом, пытаясь разогнать толпу. Сообщений о травмах не поступало.

Кастильо, вступивший в должность в июле прошлого года, уже пережил две попытки импичмента. Законодатели от оппозиции добиваются нового судебного процесса против президента, хотя Конгресс признал, что он не наберет достаточного количества голосов.

Напомним, Педро Кастильо – учитель начальной школы, который не имеет опыта в политике. Он получил поддержку широких масс за обещания переписать конституцию и перераспределить горнодобывающие богатства.

Осенью прошлого года Перу охватил кризис, в результате которого за неделю сменились три президента страны. 9 ноября 2020 года конгресс объявил импичмент президенту Мартину Вискарре из-за обвинений в коррупции и взяточничестве. Новым президентом стал Мануэль Мерино. Он подал в отставку 15 ноября после гибели двух человек во время разгона протестов против правительства. После этого конгресс Перу назначил третьего за неделю руководителя страны. Им стал 76-летний Франсиско Сагасти, который управлял страной до президентских выборов.