США направили военную авиацию в сторону Ирана – по их информации, в Тегеране готовят атаку по Саудовской Аравии

США направили военные самолеты в сторону Ирана после недавних сообщений о том, что Иран готовит атаку по Саудовской Аравии.

Об этом сообщает WP.

В публикации отмечается, что когда по данным разведки Центральное командование Штатов было предупреждено о неизбежных атаках иранских баллистических ракет и БПЛА на цели в Саудовской Аравии, было принято решение запустить самолеты, которые базируются в районе Персидского залива, в сторону Ирана, чтобы повысить боевую готовность США и королевства.

По данным газеты, отправка самолетов стала иллюстрацией прочности и важности партнерства США и Саудовской Аравии.

Напомним, на фоне продолжительных протестов в Иране, президент США Джо Байден пообещал «освободить Иран», отметив, что произойдет это очень скоро. В ответ власти Тегерана завили, что их страна и так свободна.