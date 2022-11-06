Подоляк заявил, что присутствие путина на саммите G20 – абсолютно неправильный сигнал для глобальных элит

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что президента россии владимира путина не должно быть на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии в ноябре.

Об этом он заявил в Twitter.

«Присутствие путина на G20 – абсолютно неправильный сигнал для глобальных политических элит. Особенно для желающих надеть «корону автократа». Точка невозврата пройдена: кто совершает геноцид в Украине – должен быть изгоем, изолированным от цивилизованного мира. Еще не поздно это исправить», – написал он.



Напомним, что президент Индонезии сообщил, что путин планирует приехать на запланированный в ноябре саммит G20. При этом, Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не будет участвовать в саммите Большой Двадцатки на Бали, если там будет президент россии путин.