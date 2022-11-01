Адмиинистрация Байдена просит Зеленского заявить о готовности к переговорам с путиным, чтобы успокоить другие страны, – WP

Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает украинских лидеров заявить о своей готовности вести переговоры с россией.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, передает УП.

США, в том числе, просят президента Украины Владимира Зеленского отказаться от публичного отказа участвовать в мирных переговорах, пока диктатор владимир путин у власти в рф.

По словам издания, это направлено не на то, чтобы посадить Украину и рф за стол переговоров, а чтобы «обеспечить поддержку стран, граждане которых могут волноваться из-за перспективы войны на долгие годы».

«Хотя американские чиновники разделяют оценку своих украинских коллег, что Путин сейчас несерьезно относится к переговорам, они признают, что запрет Зеленского на переговоры с ним создали беспокойство в некоторых частях Европы, Африки и Латинской Америки, где разрушительное воздействие войны на доступность и стоимость еды и топлива ощущается наиболее остро», - говорится в материале.

Напомним, ранее Владимир Зеленский неединожды заявлял, что Украина не будет вести переговоры с россией, пока у власти владимир путин.