Премьеры Великобритании и Японии договорились усилить поддержку Украины

Премьер-министр Японии Фумио Кисида провел телефонный разговор с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, договорившись об углублении двустороннего сотрудничества на фоне обеспокоенности войной России против Украины, а также усиления военной активности Китая и Северной Кореи.

Об этом заявили в МИДе Японии, сообщает Japan Today.

Стороны договорились продолжать поддержку Украины и сохранять санкции против россии.

Также лидеры подтвердили, что Япония и Британия ускорят переговоры для скорейшего достижения соглашения, что усилит совместимость и взаимодействие между их вооруженными силами, а также соглашения о совместной разработке истребителя.

Подчеркнув, что безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона неразделима, Кисида сказал, что Япония приветствует сближение Великобритании с регионом с целью увеличения своего присутствия в нем.

Напомним, новоназначенный премьер-министр Великобритании Сунак подтвердил намерение в ближайшее время встретиться с Зеленским.