Средства ПВО, артиллерия, снаряды, минометные системы: Украина передала Болгарии список необходимого оружия

Украина передала Министерству обороны Болгарии список оружия, какое бы они могли передать украинской армии.

Об этом сообщил посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко.

По словам украинского посла, в списке есть средства ПВО, в том числе С-300, артиллерийские установки, снаряды, минометные системы. Всего список насчитывает 30 пунктов.

«Мы с самого начала хотим получить от Болгарии разные типы оружия. В перечне в Министерство обороны мы указали более 30 позиций, в том числе средства противовоздушной обороны, которые сейчас наиболее необходимы. Как знаете, из-за бомбардировок и обстрелов ракетами и беспилотниками такое оружие крайне необходимо. С-300, а также зенитно-ракетные комплексы, установки. Актуальным остается вопрос поставки гаубиц 152-мм, самоходных артиллерийских установок, снарядов, минометов и т.д.», - подчеркнул Москаленко.

Также он добавил, что все вооружение, которое есть в Болгарии со времен СССР, для нас, для Украины крайне необходимо.

Ранее в Болгарии заявили, что не определились, какое советское оружие передадут Украине.

«Тяжелое вооружение, такое как С-300, С-125 и другие системы ПВО, а также Су-25 и МиГ-29 мы на данный момент отдать не можем. Сначала нужно найти замену», - сказал министр обороны Болгарии Димитар Стоянов.

Известно, что 3 ноября Парламент Болгарии проголосовал за начало поставок Украине тяжелого оружия. Почти одновременно болгарские парламентарии согласовали закупки для собственных вооруженных сил 8 американских истребителей F-16 Block 70 с дополнительным вооружением, двигателями, бортовым оснащением и услугами, которые обойдутся стране в 1,3 млрд долларов.

Напомним, ранее министр обороны Болгарии заявлял, что Болгария не будет поставлять Украине тяжелое вооружение.