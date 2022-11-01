Румыния отрицает заявление путина о том, что имеет территориальные претензии к Украине

Министерство иностранных дел Румынии отрицает выдумки президента россии владимира путина о якобы желании Бухареста завладеть частью украинских территорий, когда-то входивших в Румынию.

Об этом сообщает « Украинская правда ».

«МИД Румынии отрицает утверждения, высказанные президентом России ко Дню народного единства, которые ошибочно навязывают мнение о территориальных претензиях Румынии к Украине. Агрессивная война, которую Россия развязала 24 февраля, является серьезным и грубым нарушением принципов международного права. В этой связи Румыния вновь подтверждает решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ», - подчеркнули в МИД Румынии.

Речь идет о выступлении путина 4 ноября, в котором он сказал, что Польша, Румыния и Венгрия якобы мечтают вернуть украинские земли, утраченные по итогам Второй мировой войны.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что владимир путин предупредил Венгрию о нападении на Украину, и Будапешт считал, что «сможет забрать часть своей территории». В самой Венгрии это отрицают.