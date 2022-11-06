Глава МВД Молдовы заявила, что рф пытается дестабилизировать ситуацию в стране

Министр внутренних дел Молдовы Анна Ревенко считает, что за протестами в Кишиневе стоят «беглые преступники» и москва, а их «цель – дестабилизация ситуации в Молдове и ослабление страны, чтобы использовать ее как разменную монету в переговорах с Европой».

Об этом сообщает Newsmaker.

- Ситуация по-прежнему очень нестабильна. Ситуация такова, что вызовы будут только усиливаться… Это беглые преступники, которые пытаются скрыться от правосудия. Конечно, они действуют заодно с определенными партиями. москва тоже, как мы видим, стоит за ним. Ставка делается на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове, сделать страну, общество, власти уязвимыми при помощи пропаганды, фейковых новостей, блокирования бизнеса, дискредитации властей, лидеров, в том числе правоохранительных органов, - говорит Ревенко.

По словам главы МВД, молдавские власти работают вместе с международными партнерами, чтобы вмешаться в случае необходимости.

- Любое действие подрывного характера, любое подрывное действие против государства будет соответствующим образом наказано, - добавила она.

Напомним, что партия «Шор» в последние месяцы провела множество акций протеста. Она требует отставки президента, роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Лидер партии Илан Шор находится за границей, поскольку в Молдове он был осужден за вывод 1 миллиарда долларов из банковской системы страны. Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что российские спецслужбы пытаются дестабилизировать страну.